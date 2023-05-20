ناقد فني يكشف كواليس تقليد سمير غانم لعبدالوهاب وأول موقف جمعهما

كشف الناقد الفني محمد شوقي، تفاصيل موقف جمع بين الفنان الراحل سمير غانم، وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، بعد عرض فوازير"شخصيات".

وقال محمد شوقي، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن سمير غانم كان يقدم الفوازير منذ 1982، وحتى 1984 بعد فوازير "الخاطبة"، آخر ما قدمتها الفنانة نيللي، مشيرًا إلى أن فوازير فطوطة قلد فيها سمير غانم كل شخصيات نجوم الفن.

وأضاف أن “غانم” قلد الموسيقار محمد عبدالوهاب، في فيلم "ممنوع الحب"، وكان المطلوب من الفوازير اسم الفيلم واسم الشخصية، وقلده وقتها بطريقة غريبة، خاصة أن "عبدالوهاب"، كان يتم تقليده كثيرًا وهذا ما استرعى انتباه سمير غانم.

سمير غانم يغلق الهاتف بوجه عبدالوهاب

وتابع شوقي أن محمد عبدالوهاب، اتصل بالكاتب الصحفي محمود عوض، وقال له "سمير غانم شوفته في الفوازير وضحكني على نفسي"، وطلب منه محمود عوض أن يتحدث معه ويخبره بذلك بنفسه وأعطاه رقم هاتفه، وعندما اتصل به اعتقد سمير غانم أن الأمر معاكسة وأغلق الهاتف في وجهه 3 مرات، حتى اتصل به محمود عوض وأخبره أنه أغلق الهاتف في وجه محمد عبدالوهاب، وأخبره وقتها أن “عبدالوهاب”، يدعوه إلى الغداء بمنزله وكان في الثانية عشر ظهرًا.

وأشار إلى أن سمير غانم تعرف وقتها على "عبدالوهاب"، الأنيق وخرج من هذا اللقاء أشد إعجابًا بشخصيته.