تموين الوادي الجديد: ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه في أغراض غير المسموح بها

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد برئاسة محمد رجب هدية، مدير المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كمية من القمح المهرب لاستخدامه في الأغراض غير المسموح بها حيث قدرت الكمية المضبوطة بـ22.20 طناً وتمت الإحالة للنيابة العامة التي قررت تسليمها لصومعة الخارجة وتم تسليمها للصومعة بناء على قرار النيابة العامة

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتشديد الرقابة على تداول القمح.

وبناء على توجيهات اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر تداول الأقماع المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.