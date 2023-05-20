ضبط 105 أطنان قمح محلى مهرب في حملة تموينية بالدقهلية

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية .

وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط ١٠٥ أطنان قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.