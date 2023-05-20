السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 105 أطنان قمح محلى مهرب في حملة تموينية بالدقهلية

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديرية تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية .

وأكد  سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط ١٠٥ أطنان قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن  الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.

معاون وزير التموين مديرية تموين الدقهلية مديريات التموين مدير المديرية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين حملات يومية توريد القمح تموين الدقهلية

مواد متعلقة

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 655 ألف طن قمح روسى ورومانى

"التموين": زيادة دعم الخبز من 57 إلى 92 مليار جنيه

مورّد قمح: الرئيس السيسى ساعد المزارعين بزيادة أسعار توريد الإردب

صوامع سدس ببني سويف تبدأ استلام القمح من الفلاحين

27 خرافة شعبية عن القراءة

مصانع وشركات ترفع شعار "صنع في مصر".. وخبراء: "الخيط الأول لحل المشاكل الاقتصادية"

طرح 14 ألف طن قمح روسى للبيع بسعر 10600 جنيه للطن

«قبل موسم الحصاد».. «إكسترا نيوز» تقدم إرشادات مهمة عند حصاد القمح

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

الأمم المتحدة: المجتمع المدنى شريك لنا فى مصر على المدى الطويل

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى