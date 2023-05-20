بعد فوزها ببطولة إفريقيا.. محطات من حياة اللاعبة سمر حمزة

تصدرت اللاعبة سمر حمزة، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع السوشيال ميديا مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة عبر“ جوجل”، خاصة بعد فوزها ببطولة إفريقيا، وتصدرها التأهل لعدد من السنوات المتتالية.

وتمكنت اللاعبة سمر حمزة من تحقيق إنجازًا تاريخيًا جديدًا أضافته لقائمة الإنجازات الخاصة بها، بعد فوزها بالميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية لوزن 76 كيلو جرام، لتستمر في تصدر الصدارة التصنيف العالمي لفردي السيدات في هذا الوزن.

اللاعبة سمر حمزة اسمها بالكامل سمر عامر إبراهيم حمزة، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية، من مواليد 4 إبريل عام 1995، أي تبلغ من العمر 28 عاما، مثلت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وحلت في المركز ال12 في الترتيب النهائي من منافسات المصارعة الرومانية فئة 75 كجم حرة.

بدأت اللاعبة سمر حمزة رحلتها في المصارعة الرومانية في سن متأخر بالتحديد عندما كان عمرها 17 عامًا، حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه، وهذا ما تحدثت عنه خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس قائلة: "كنت في البداية لاعبة كاراتيه ولم أحقق أي ميداليات، وبعد ذلك شاهدت كرم جابر في أولمبياد 2012، وانبهرت بما يقدمه في المصارعة".

وحققت سمر حمزة الميدالية الذهبية للنسخة الثالثة على التوالي في البطولة الإفريقية في تونس، العام 2019، وحققت الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب في نفس العام.

المصارعة الرومانية

وخاضت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة مسيرة قوية في البطولة الإفريقية حيث فازت في بداية مشوارها بالدور الأول على الإيفوارية إيمي يونن بنتيجة 11-0، وفي الدور الثاني فازت على السنغالية أنت سامبو بنتيجة 3-2، وفي الدور قبل النهائي فاز سمر حمزة على التونسية رنيم سعدي بنتيجة 2-0، لتتأهل سمر إلى الدور النهائي للبطولة وتهزم بطلة نيجيريا هنا موسيشي 4-2 وتحصد الميدالية الذهبية.

وتبحث سمر حمزة عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس 2024 والمنافسة على ميدالية أوليمبية في المستقبل بعد التطور الكبير في مستواها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين القاري والعالمي.