إحالة أوراق سيدة قتلت زوجها في كفر الشيخ للمفتي

أصدرت محكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، حكما برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام الشريف وحسن دويدار، وأحمد عثمان وسكرتارية أحمد ميداني، بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامهما، وحددت جلسة يوم 20 يونيو للنطق بالحكم.



واعترفت المتهمة أمام المحكمة بأنها أخطأت مع شقيق زوجها وحدثت بينهما علاقة، لكنها لم تكن تعلم أن شقيق زوجها سيقتله، أو أنه ينوي قتله، مؤكدة أن المتهم ماهر.ا.هـ، 27 عامًا، هو من تعدى على شقيقه، وسدد له ضربات أودت بحياته.



واستكملت المتهمة بقتل زوجها بمعاونة شقيقه، بأنها كانت متواجدة في موقع الجريمة، ولكن ساعة حدوث الجريمة لم تر المتهم وهو يقتل شقيقه بسبب الظلام، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.



وترجع أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، حينما أقدم سائق في منتصف العقد الثاني من العمر، وربة منزل عشرينية، على قتل شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.



وشهدت المحكمة في جلستها اليوم، إجراءات أمنية مشددة وذلك قبل النطق بالحكم على المتهمين، وشهدت وقائع جلسة اليوم مناقشة المحكمة للمتهمين، وكذلك الاستماع لدفاعهما.



وقررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى آخر الجلسة، وعقب المداولة قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي.



كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، أحالت المتهمين ماهر.ا.هـ.أ، 27 عامًا، ويقيم بمنطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، ونيرة.م.أ.ح، 25 عامًا، بائعة أسماك، وتقيم بقرية سكرانة التابعة لنفس المركز إلى محكمة جنايات فوة، وتبين أنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتلا المجني عليه نادر.ا.هـ.أ، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.