حزن وحسرة.. أهالي الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

توافد المئات من أهالي قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، عصر اليوم السبت، على مستشفى قنا العام انتظارا لجثامين ضحايا العقار المنهار المكون من 3 طوابق، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 أخرين، وسط حالة من الحزن.

وكان قد ارتفع عدد ضحايا ومصابي واقعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا، إلى 4 متوفين و11 مصابا، وجاري البحث عن آخرين.



وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة على الفور.

وبعد الفحص تبين مصرع 4 أشخاص جاءت هم أسماء حسني أبوالحجاج، 26 عامًا، ومحمد هاني منصور، 8 شهور، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة.

فيما أصيب 11 آخرين وهم “رمضان محمود صدقي، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضري، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا”.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في قرية الترامسة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.