السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

والدة صيدلى حلوان: "حق ابنى مش هيضيع"

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم، مُحاكمة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه الصيدلي ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، إلى جلسة 24 مايو للنطق بالحكم.

وانهارت والدة صيدلي حلوان أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة احتجاز وتعذيب ولاء زايد صيدلي حلوان.

وقالت والدة ولاء زايد، صيدلي من حلوان: "حق ابني مش هيضيع، وأنا عارفة إن ابني في مكان الحق ومبسوط، وأنا مش هسيب حقه لآخر نفس في عمري".

وأكد محامي المجني عليه أن اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة تضاربت في الأقوال، مؤكداً أن ابن المجني عليه شهد أمام المحكمة بأن أحد المتهمين في القضية هو الذي ألقى والده من شرفة البلكونة.

جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس 7 متهمين صيدلي ولاء سعيد

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