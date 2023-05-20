السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب سقط داخل بئر أثناء رى أرضه بقنا

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه داخل بئر أثناء ري أرضه الزراعية مع والده، داخل نجع سعيد، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر سقوطه داخل بئر أثناء ري أرضه الزراعية مع والده في نجع سعيد مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "أحمد شوقي بدر، 22 عامًا، إثر سقوطه داخل بئر أثناء ري أرضه الزراعية مع والده في نجع سعيد بدشنا، تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 

أحمد شوقي أخطرت النيابة أرضه إخطار إثر سقوطه

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