السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين تعدى عليهم آخرون بسلاح نارى فى الشرقية

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بعد أن تعدى عليهم آخرون بالسلاح "خرطوش"، بدائرة مركز الزقازيق، وتم نقل المصابين والمتوفى لمستشفى الزقازيق العام.

واستقبل مستشفى الزقازيق العام كلًا من "محمود. ال . إ"، 23 سنة، جثة هامدة، و"أحمد. م. ع"، 13 سنة، مصابًا بطلقات خرطوش بالساقين، و"على. ع. ع"، 61 سنة، مصابًا بطلقات خرطوش باليدين، و"محمد. ع. ع"، 30 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، جميعهم مقيمون بقرية الزرقية، دائرة مركز الزقازيق.

وتبين وقوع مشاجرة وتعدى عليهم بالأسلحة الخرطوش بطريق "الزرقية- بنى عامر" أمام الجامع، ما أسفر عنه وفاة الأول وإصابة الآخرين.

وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الزقازيق العام، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة مصرع طلقات خرطوش قرية الزرقية تلقىالعلاج

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