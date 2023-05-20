السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تطبيقه على الشهادة الإعدادية العام المقبل.. معلومات عن نظام "البوكليت"

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار تطبيق نظام "البوكليت" فى امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من العام المقبل 2023 /2024.

وينشر"الدستور" فى تلك التقرير كل التفاصيل عن نظام البوكليت:

البوكليت يعني الكتيب، وتعني به دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة يصل عدد صفحاتها إلى 30 ورقة في بعض المواد.

ويعني تطبيق نظام البوكليت، أن تكون ورقة الأسئلة هى نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

وهناك عدد من الملاحظات تجب مراعاتها فى تطبيق نظام البوكليت، وهي:

1-أن تكون الإجابة فى حدود المساحة الموجودة، فهي موضوعة تماما على حسب حجم الإجابة.

2- تصميم استمارة حضور لكل طالب وتحتوي على خانة بها رقم النموذج وعدد الأوراق التى يتسلمها الطالب.

3- يتم ترجمة نماذج الامتحان لأى لغة وفقًا لمدارس اللغات.

وعلى صعيد آخر، لجأت وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام البوكليت، فى امتحانات الشهادة الإعدادية، منع الغش الإلكتروني والقضاء على هذه الظاهرة، حيث يساعد نظام البوكليت على عدم تشتت المصحح ما بين ورقتين من الإجابة والأسئلة، كما يساعد فى المساواة فى توزيع الدرجات عند تصحيح لجميع، ويساهم فى تقليل وقت الإجابة.

 وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات وحفاظًا على حقوق الطلاب.

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.

- يحتوى ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.

التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات الالكتروني الاختيارية الغش الإلكتروني العام المقبل ٢٠٢٣ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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