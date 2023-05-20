إزالة 10 حالات تعدٍ في الدلنجات وإيتاي البارود بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكدة التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وكذلك سرعة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددًا من الحملات ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 2 قرار إزالة بنطاق مركزي الدلنجات وإيتاي البارود مساحة 262 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بداية الموجة وحتى الآن 1489 إزالة على مساحة 196588 م2 منهم 285 حالة إزالة فى المهد على مساحة 27885 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.