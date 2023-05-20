محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء استاد النادى المصرى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، سير أعمال إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع مهندسي المشروع حجم الأعمال التي تمت حتى الآن، حيث بدأت أعمال هدم الاستاد في أغسطس عام 2021 واستمرت لمدة 10 أشهر، والتي تستهدف 48 ألف متر مربع جرى انتهاء 9000 متر مربع، بينما ستستغرق الأعمال الخرسانية 8 أشهر، و10 أشهر التشطيبات والتجهيزات، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرًا.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد موقع العمل، واستمع من مهندسي المشروع لشرح تفصيلي حول مراحل العمل، كما اطمأن على توافر المعدات والإمكانيات اللازمة لانتظام سير العمل، وشدد المحافظ على الإسراع في معدلات إنشاء استاد النادي، مؤكدًا متابعته أولًا بأول موقف سير العمل في إنشاء الاستاد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال كلمته من موقع بناء الاستاد، أن هناك تواصلًا مستمرًا لمتابعة مستجدات النادي المصري وأعمال بناء استاد النادي الجديد.

وصرح المحافظ بأن محافظة بورسعيد تدعم إنشاء استاد النادي المصري بمبلغ 260 مليون جنيه كمشاركة في بناء الاستاد الجديد، وتم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسئولة عن الإنشاءات.

جانب من الحدث

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