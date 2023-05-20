وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المصري لبينالي فينيسيا الدولي للعمارة
افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور ڤيتوريو سجاربي، نائب وزير الثقافة الإيطالي، والدكتور ميكيلي دي باري، محافظ ڤينيسيا، الجناح المصري المُشارك ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة 2023، وذلك بحضور الدكتورة هبة يوسف، مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، والمستشار رانيا حميد، نائب القنصل المصري بميلانو، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، وممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري "الدكتور هابي حسني، الدكتورة هايدي شلبي، المهندسة رانيا عثمان"، وفريق العمل للمشروع الفني المُمثل لمصر في هذه الدورة والذي يحمل عنوان NiLab "الدكتور أحمد سامي، الدكتور معتز سمير، الدكتورة مارينا تورناتورا، الدكتور ڤيتوريو أومارو".
وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الجناح المصري المشارك بفعاليات الدورة 18 من "بينالي فينيسيا الدولي للعمارة"، واطلعت على محتوياته، واستمعت لشرح وافٍ عن تفاصيل المشروع والذي يحمل اسم "NiLab "وهو المشروع الفائز بالمسابقة التي طرحتها وزارة الثقافة المصرية، العام الماضي، من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.
والمشروع عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي: "الطبيعية، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار" من خلال ثمانية عشرة فكرة لمشروعات علي نهر النيل .
والتقت وزيرة الثقافة، فريق العمل من الطلبة والمشرفين على المشروع، وهنأتهم على تميز فكرتهم، ودقة تنفيذها.
وثمنت جهود التعاون الدولية بالمشروع من خلال ثنائية التعاون المصري الإيطالي، بالتعاون مع الجامعات الدولية، حيث يُعد المشروع ثمرة التعاون بين جامعة عين شمس، وجامعة "ميدترانيا ريجيو كالابريا" بإيطاليا، وبمشاركة عدد من الجامعات الدولية التي تم دعوتها للمشاركة بالمشروع، مُعربة عن تطلعاتها إزاء تفعيل المزيد من التعاون لخدمة قضايانا المتعددة.
يُذكر أن بينالي فينيسيا للعمارة أحد أهم المعارض التي تُمثل أحداث العمارة المعاصرة، حيث تتنافس الدول المشاركة في إظهار أفضل ما لديها من أعمال معمارية، بحيث يُخصص لكل دولة جناحًا تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين.
وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دُوليتين للحاصلين عليها، مما ينعكس علي الفائزين والدول التي يُمثلونها، وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في البينالي.