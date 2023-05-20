السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تستعد لانطلاق "معرض الزهور" الأسبوع المقبل

معرض الزهور
معرض الزهور

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته الاسبوع القادم، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنون، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتا إلى أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين بالوزارة، إن العارضين يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم، مشيرا إلى أن العمل جاري على قدم وساق استعدادا لافتتاح المعرض.

وأوضح أنه مازال الباب مفتوح أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

ومن جهته، قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول ملف المنافذ بالوزارة، إن مبادره وزارة الزراعه “خير مزارعنا لأهالينا” معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

الزراعة تحت شعار يواكيم لوف مليون شجرة تستعد لانطلاق

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