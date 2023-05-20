مراسل "dmc": أهالى أبوسمبل استقبلوا القادمين من السودان ودعموهم نفسيًا

كشف مصطفى سعد، مراسل قناة "dmc" جهود الدولة المصرية لتوفير كل الخدمات للقادمين من السودان عبر المنافذ الحدودية، مؤكدًا أن عمليات توافد وإجلاء العابرين والوافدين إلى الحدود المصرية من الحدود السودانية عبر معبري أرقين وقسطل ما زالت مستمرة.

وأضاف مراسل قناة "dmc" أن الحكومة المصرية تقدم العديد من المساعدات للقادمين من السودان، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة دفعت بسيارات الإسعاف عبر المعبرين، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة.

وتابع: "وزارة الصحة أيضًا تواصل الدفع بالكوادر الطبية المتميزة من أجل دعم القادمين من السودان نفسيًا وإغاثتهم"، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين السلطات المصرية والمنظمات الدولية والأجنبية والمحلية.

المنظمات الدولية تشيد بدور الحكومة المصرية فى مساعدة القادمين من السودان

وأكد أن المنظمات الدولية أشادت بدور الحكومة المصرية في مساعدة القادمين من السودان فيما يخص تسهيل الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تواجههم.

كما أشار إلى أن هناك العديد من المنظمات العربية التي دفعت بفرق ميدانية، حيث تساعد القادمين من السودان عن طريق تقديم المواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الطبية عبر المعبرين.

واستكمل: "أيضًا وزارة النقل والمواصلات دفعت بحافلات مجهزة بكل المستلزمات والمعدات والأدوات الطبية اللازمة من أجل مساعدة العابرين.

وأكد أن هناك العديد من المبادرات التي قام بها أهالي مدينة أبو سمبل حيث فتحوا منازلهم للقادمين من السودان، بالإضافة إلى التواصل الأسري وتقديم الدعم النفسي واللوجستي لهم.