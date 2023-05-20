السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "dmc": أهالى أبوسمبل استقبلوا القادمين من السودان ودعموهم نفسيًا

القادمين من السودان
القادمين من السودان

كشف مصطفى سعد، مراسل قناة "dmc" جهود الدولة المصرية لتوفير كل الخدمات للقادمين من السودان عبر المنافذ الحدودية، مؤكدًا أن عمليات توافد وإجلاء العابرين والوافدين إلى الحدود المصرية من الحدود السودانية عبر معبري أرقين وقسطل ما زالت مستمرة.

وأضاف مراسل قناة "dmc" أن الحكومة المصرية تقدم العديد من المساعدات للقادمين من السودان، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة دفعت بسيارات الإسعاف عبر المعبرين، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة.

وتابع: "وزارة الصحة أيضًا تواصل الدفع بالكوادر الطبية المتميزة من أجل دعم القادمين من السودان نفسيًا وإغاثتهم"، مؤكدًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين السلطات المصرية والمنظمات الدولية والأجنبية والمحلية.

المنظمات الدولية تشيد بدور الحكومة المصرية فى مساعدة القادمين من السودان

وأكد أن المنظمات الدولية أشادت بدور الحكومة المصرية في مساعدة القادمين من السودان فيما يخص تسهيل الإجراءات وإزالة كل العقبات التي تواجههم.

كما أشار إلى أن هناك العديد من المنظمات العربية التي دفعت بفرق ميدانية، حيث تساعد القادمين من السودان عن طريق تقديم المواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الطبية عبر المعبرين.

واستكمل: "أيضًا وزارة النقل والمواصلات دفعت بحافلات مجهزة بكل المستلزمات والمعدات والأدوات الطبية اللازمة من أجل مساعدة العابرين.

وأكد أن هناك العديد من المبادرات التي قام بها أهالي مدينة أبو سمبل حيث فتحوا منازلهم للقادمين من السودان، بالإضافة إلى التواصل الأسري وتقديم الدعم النفسي واللوجستي لهم.

القادمين من السودان أهالي أبو سمبل DMC السودان معبر أرقين معبر قسطل مصر والسودان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مصرع سيدة على يد نجلها فى حادث مأساوى بالإسكندرية

الجيزة تنفى تسريب امتحان "عربى الإعدادية": نموذج استرشادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى