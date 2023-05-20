بايدن يدعو لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للدول النامية (فيديو)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للدول النامية، قائلًا: إنه علينا العمل في الوصول إلى أقصى هذه الاستثمارات لمساعدة الكثير من الدول النامية، من خلال الشراكة في استثمارات البنية التحتية.

وأضاف بايدن، خلال كلمته أمام قمة مجموعة السبع، اليوم السبت، أنه علينا العمل على شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: علينا أن نلتزم مجددًا أنه يمكن للدول الديمقراطية أن تحقق أهدافها، وعلينا أن نحترم كلمتنا ووعدنا أمام العالم.