جميل عفيفي: التدخل الأجنبي يسعى لتمزيق الوحدة العربية وهو ما رفضته القمة العربية

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بجدة كانت كلمة هامة للغاية، حيث أوضح من خلالها وضع خطة للمستقبل والعمل المشترك في الوقت الحالي. وأكد على العديد من الثوابت التي تسير عليها الدول العربية والحفاظ على الدولة الوطنية، وأن مصر تدعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الهوية في كل دولة.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الدول الغربية سعت للتدخل في شؤون الدول العربية لإعادة التقييم وتغيير الهوية وهدم الجيوش الوطنية، من خلال إنشاء ميليشيات مسلحة وجماعات إرهابية والدخول في الصراع مع الجيوش الوطنية بهدف تمزيق الوحدة العربية، وهو ما رفضته القمة العربية.

وأكد الكاتب الصحفي على أن القمة استهدفت حل الأزمات التي تواجه الدول العربية، وعودة القوة العربية، وعودة القرار العربي، خاصة بعد الأزمات المتكررة في السنوات الماضية، ورفض التدخل الأجنبي، وحل الأزمات للدول العربية من الداخل، وعودة سوريا للحضن العربي وتعزيز إعادة دمجها في المشهد العربي.