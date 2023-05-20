السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إقبال كثيف على لجان اقتراع انتخابات تركيا في فيينا (فيديو)

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

قال خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية في فيينا، إنه منذ ساعات صباح الباكرة توافد أعضاء الجالية التركية إلى القنصلية العامة لتركيا في فيينا، ويصطفون في طوابير طويلة، وقال عدد من موظفي القنصلية أنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك الإقبال الكبير في الساعات الأولى من التصويت، رغم أنه يستمر لمدة 4 أيام من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. 

وأضاف أبو بكر خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن المزاج العام دائمًا في النمسا يتجه نحو صوب الرئيس رجب طيب أردوغان، ففي الجولة الأولى حصل في النمسا على أعلى الأصوات في أوروبا كلها.

أردوغان حصل على 73% من أصوات الناخبين

ولفت إلى أن الرئيس أردوغان حصل على 73% من أصوات الناخبين، وهو ما فسره المحللون بانحدار معظم القادمين من تركيا إلى النمسا من مناطق تخضع تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أن عملية التصويت تجري على مستوى النمسا كلها في 6 مراكز اقتراع تغطي المدن الكبرى، لافتًا إلى أن الناخبين يصرون على أن يدعموا الرئيس أردوغان، وهناك أيضًا تواجد لبعض الحركات الكردية التي تعارض الرئيس التركي أردوغان، وبعض الأجيال الشابة التي تطالب بالتغيير.

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