السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الإعدادية بكفرالزيات

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت مدارس علي بن أبي طالب ونبيل القيعي بقرية الدلجمون مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وعادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات.

واطمأن محافظ الغربية على انتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كل الامتحانات والتيسير على الطلاب داخل مدرسة علي ابن أبي طالب والتي تضم ٨ لجان بها ١٤٥ طالبًا، الشهيد نبيل القيعي وتضم  ٢٢ لجنة بها ٤٤٥ طالبًا.

كما تابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية انتظام الامتحانات في كافة اللجان، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الخميس الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري، حيث سيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 90496 طالبًا وطالبة في 408 لجان، فيما يؤدي 1978 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة، موجها وكيل الوزارة، بمتابعة الموقف وحتى نهاية اليوم، كما وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس.

من جهته، أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه لجميع العاملين في اللجان بالالتزام بنشرة الموانع الصادرة من المديرية، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الإعدادية بكفر الزيات

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