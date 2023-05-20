السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يحرض فتاة على سرقة والدها بسوهاج ويشرع في قتلها بالشروق

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالى منها بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.

بسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من والدها بتحريض من صديقها، وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على المبلغ المالى بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية وزارة الداخلية قسم شرطة الشروق

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