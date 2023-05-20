تعليم الشرقية: 138 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية دون عقبات

صرّح المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، بأن امتحانات الشهادة الإعدادية، تسير بانتظام دون عقبات، بعدما أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وبدأت، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 / 5 / 2023، وأن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، محمد فؤاد الرشيدي، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يتابع يوميًا تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس، محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول الوزارة، مواصلة المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، كما شدد على عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.