الاتحاد المصري للتأمين يُصدر نشرته الأسبوعية عن "تأمين مزارع النحل"

تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع إلى تأمين مزارع النحل وأهميته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيثُ تمثل تربية النحل نشاطًا واسع الانتشار، إذ يعتمد ملايين من صغار المزارعين على تربية النحل لكسب سبل عيشهم.

وكأي صناعة تتعرض للعديد من المخاطر فإن تغير المناخ يهدد أيضاً بقاء النحل وتطوره. ففي بعض الأماكن، تسببت درجات الحرارة القصوى والفيضانات وغيرها من المخاطر المناخية في قتل الآلاف من النحل. حيث انخفض عدد النحل ومخزون العسل منذ عام 2015 في بعض الأماكن إلى 30% سنوياً.

كما يوفر تأمين النحل خيارات تغطية لأنشطة تربية النحل أكثر من التي يقدمها للأشخاص الذين يقومون بتربية النحل في حديقة منزلهم. حيث يغطي عادةً الالتزامات المتعلقة بالإصابات والأضرار التي تلحق بالنحل وخلايا النحل. كما أنه يغطي المسؤولية اللازمة لبيع المنتجات في الأسواق والمعارض الحرفية والمسؤولية عن المنتجات المباعة.

وذكرت النشرة أنه تم إنشاء اتحاد تأمين لمربى النحل بالولايات المتحدة والذى يضم شركات تأمين متخصصة حيث توفر لمربى النحل خصماً على قسط التأمين. وتتميز تلك الشركات عن شركات التأمين الأخرى بإنها تغطى خطر حدوث انخفاض في هطول الأمطار يؤثر على الأنشطة، بالإضافة إلى تأمين مسؤولية المنتج، وتأمين المسؤولية العامة، والتأمين على الممتلكات التجارية.

وأشارت أيضاً إلى برنامج التأمين التجريبي لتربية نحل العسل، جمع حبوب اللقاح، شمع العسل القائم على مؤشر هطول الأمطار (وزارة الزراعة في الولايات المتحدة) ، حيثُ أنه يتم تطبيق البرنامج في 48 ولاية متجاورة ، وأوضحت النشرة كذلك معلومات حول البرنامج وخطوات التقديم إليه

الأخطار التي تتعرض لها مزارع النحل، هى الأمراض، والطفيليات، وتعرض النحل للمبيدات الحشرية، والنقل لمسافات طويلة للمستعمرات، وانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، وموارد الأزهار محدودة، وتقلبات أسعار سوق العسل

وتناولت النشرة دور النحل في تحقيق أهداف الإستدامة ، حيثُ أوضحت أن قدرة النحل على نقل أعداد كبيرة من حبوب اللقاح على أجسامها، والاعتماد على موارد الأزهار، والطبيعة شبه الاجتماعية لبعض الأنواع من النحل من بين الخصائص التي تجعل النحل ملقحات مهمة وفعالة.

ويعتمد البشر على خمسون نوعاً من النحل، منها 12 نوعاً يتم الاعتماد عليه لتلقيح المحاصيل الزراعية، فمن بين 100 نوع من المحاصيل التي توفر 90% من غذاء العالم، يتم تلقيح أكثر من 70 نوعاً بواسطة النحل.

كما ذكرت النشرة السبب وراء تخصص يوم عالمى للنحل، والذى يوافق 19مايو من كل عام.

ويرى الاتحاد المصرى للتأمين، أن النحل يعد من أهم ثروات مصر حيث تستحوذ علي أكثر من 25% من صادرات النحل في العالم، وقد بلغت ثروة مصر من خلايا النحل 2 مليون خلية سنويا. ويسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصرية، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية؛ الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصرية، ما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته.

بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء.