السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

التنقيب
التنقيب

ضبطت الداخلية 8 لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة مما تسبب في وفاة أحد الأشخاص، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بشأن العثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه (عامل) وأنه توفى أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع (8 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة القسم حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر، ولدى قيام المتوفى باستبيان الأمر سقط بالحفرة المشار إليها مما أسفر عن وفاته، ولدى اكتشاف المتهمين الواقعة قاموا بإخراجه وإلقائه بمحل العثور، كما تم بإرشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر، وعُثر على (حفرة بقطر حوالى متر وعمق 25 مترا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الداخلية والتنقيب عن الآثار وزارة الداخلية قسم شرطة المقطم

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