أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على مقطع فيديو من أحد الأفراح، يظهر فيه شخص مترديًا العمامة الأزهرية بجانبه شخص يرقص.

وأكد رئيس القطاع الديني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه "لا علاقة للوزارة بهؤلاء الأشخاص الظاهرين في الفيديو".

وأوضح أن "الشخص الذي يرقص ليس من الأوقاف ولا من العاملين بها، بل كان منشدًا وتوفي رحمه الله عام ٢٠٠٣"، مطالبًا بـ"ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى المصدر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يرقص بجوار شخص يرتدي الزي الأزهري، ما أدى إلى إثارة حالة كبيرة من الجدل.