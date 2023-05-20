السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

الأوقاف
الأوقاف

علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على مقطع فيديو من أحد الأفراح، يظهر فيه شخص مترديًا العمامة الأزهرية بجانبه شخص يرقص.

وأكد رئيس القطاع الديني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه "لا علاقة للوزارة بهؤلاء الأشخاص الظاهرين في الفيديو".

 وأوضح أن "الشخص الذي يرقص ليس من الأوقاف ولا من العاملين بها، بل كان منشدًا وتوفي رحمه الله عام ٢٠٠٣"، مطالبًا بـ"ضرورة تحري الدقة، والرجوع إلى المصدر والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يرقص بجوار شخص يرتدي الزي الأزهري، ما أدى إلى إثارة حالة كبيرة من الجدل.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

انطلاق امتحانات العملى للدبلومات الفنية بالوادى الجديد

منح دراسية مقدمة من اليابان.. غدا آخر موعد للتقديم

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

مواطن سكندري: مصر تصنع إنجازًا جديدًا بالحوار الوطني.. شكرا للرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى