تعليم البحر الأحمر: انتظام الطلاب بامتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن لجان امتحانات الدبلومات الفنية العلمية والمعملية بجميع أنواعها صناعي وتجاري وفندقي، والتي انطلقت اليوم، لم تشهد أي خروقات ولم تسجل أي شكاوي، مؤكدًا انتظام سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات بالمحافظة، مشيدًا بأداء غرف العمليات بالإدارات في متابعة الامتحانات والتعامل مع الشكاوي فور رصدها إن وجدت.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لـ«الدستور»: أن الطلاب سجلوا حضورهم في مواعيد فتح اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت اليوم السبت وستبدأ الاسبوع المقبل الإمتحانات التحريرية بتاريخ 27 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 3637 طالبًا وطالبة بتخصصات مختلفة مقسمه علي النحو التالي: 2043 طالبًا للتعليم الصناعي، و1265 طالبًا للتعليم التجاري، و329 طالبًا للتعليم الفندقي.

وأكد منير أن المديرية قامت بتجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل المعيشة اللازمة وإعدادها إعداداً جيداً، بما يليق بالمعلم، وتوفير كافة الإمكانيات من كهرباء وإنارة وأثاث ووسائل تهوية وغيرها من التجهيزات، بالإضافة إلى الخدمات المعاونة بكل استراحة، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد اللجان بالمحافظة 17 لجنة، بعدد 2 مركز توزيع (الغردقة - الشلاتين )، كما يوجد مركز فرعي بمرسي علم، مشددًا على ضرورة تفعيل تواصل رؤساء اللجان بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لرصد وسرعة حل أى مشكلات تحدث أولاً بأول.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامةللامتحانات داخل اللجان، وعدم دخول أى طالب بهاتف محمول، مع جاهزية المعامل وأجهزة الحاسب الآلي والمعدات لأداء الإمتحانات والإلتزام بكثافة الطلاب داخل اللجان، وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة بينهم، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.