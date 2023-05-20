قمة السبع تدعو لإنهاء أزمة السودان.. وترحب بمبادرات التهدئة في الشرق الأوسط

دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى “G7” التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعوة أطراف النزاع في السودان إلى إنهائه بدون شروط مسبق، مطالبين جميع الجهات الفاعلة في السودان لاتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات.

كما رحب البيان الختامي لمجموعة السبع الكبرى بمبادرات التهدئة في الشرق الأوسط بما فيها التفاهمات بين السعودية وإيران.

وأكدت الدول السبع أنهم يعملون على تعبئة ما يصل إلى 600 مليار دولار لتمويل البنى التحتية ومساعدة الدول بحسب البيان الختامي.

قمة G7

وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة على مدار 3 أيام في مدينة هيروشيما اليابانية، تعبير الدول الأعضاء في المجموعة عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.

وانطلقت أمس الجمعة أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لبحث تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي، وسبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين، إضافة لملفات أخرى.

واتفق أعضاء المجموعة على عقوبات جديدة للحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا، مؤكدون أنه لا يمكن تحقيق السلام من دون انسحاب روسيا غير المشروط من أوكرانيا.