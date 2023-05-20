السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفير إيطاليا تشجيع الاستثمارات الزراعية فى مصر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الجانب المصري مع  سفراء الدول الصديقة بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الزراعية الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

وخلال اللقاء، قال القصير إن الدولة تقدم كل التيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعي المحلى والأجنبي، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار في مصر واعد ومحفز بعد الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال إصلاح البنية التحتية والتشريعية.

وزير الزراعة أكد أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعى، مرحبًا بزيادة هذا التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، لاسيما في زراعة المحاصيل الاستيراتيجية الهامة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك التصدير للخارج.

وأشار إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الجانب الإيطالي في القريب العاجل لتنفيذ زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوي من مسئولي الشركة الراغبة في الاستثمار في مصر، لاختيار أنسب المواقع المقترحة والبدء في التنفيذ الفوري لمقترح الاستثمار الإيطالي.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بلقاء القصير، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقية للاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وخلافه.

وزير الزراعة يبحث السفير الايطالي بالقاهرة تشجيع

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