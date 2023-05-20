السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يحصل على "أيزو" استمرارية الأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة ISO 22301:2019، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، بما يحقق الاستقرار المصرفي، ويعزز الثقة في الوفاء بالتزامات البنك المحلية والدولية.

وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل، بما تتضمنه من إعداد خطط الطوارئ، وتجهيز المقار البديلة والتحقق من كفاءتها من خلال الاختبارات الدورية، وصولًا إلى تدريب الموظفين المعنيين على أحدث المعايير والممارسات الدولية لضمان استئناف كافة العمليات والأنشطة الجوهرية او استردادها في الوقت المناسب في حالة الطوارئ وكذا حماية الموارد البشرية والأصول حفاظًا على  دور البنك المركزي المصري وسمعته محلياً ودوليًا.

تعد شهادة الجودة ISO 22301 هي المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، بما يضمن تحديد وإدارة المخاطر القائمة والمحتملة التي قد تؤثر سلبًا على سير الأعمال في حالات الطوارئ.

تم منح الشهادة من قبل شركة MSECB المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية ISO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال التعاون مع شركة أفق للحلول المتكاملة والتي تمتلك حقوق إجراء العديد من عمليات تدقيق شهادات معايير الجودة الإدارية في العديد من الصناعات ومجالات الأعمال المختلفة.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

معهد الفلك: بداية فصل الصيف 21 يونيو المقبل.. وطوله 93 يومًا

انطلاق الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023

لم يصل إليه لاعب منذ 57 عامًا.. رقم قياسى جديد ينتظر محمد صلاح أمام أستون فيلا

سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

مواطن سكندري: مصر تصنع إنجازًا جديدًا بالحوار الوطني.. شكرا للرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى