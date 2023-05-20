السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تحصد المركز الأول بالمهرجان الجوي للكشافة العربية

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين

حصدت جامعة أسوان المركز الأول، بالأنشطة الطلابية في جميع المجالات، خلال مشاركتها بفعاليات المهرجان الجوي التاسع للكشافة العربية والجوية، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بمنطقة أبي قير بالأسكندرية. 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد عبدالصادق، منسق الأنشطة الطلابية، وحاتم يسري مدير رعاية الشباب المركزية.

من ناحيته، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن وفد جامعة أسوان شارك بالمهرجان الجوى التاسع للكشافة العربية والجوية بحضور تسع وفود عربية، حيث اقيم المهرجان بالمدينة الشبابية في أبى قير بالأسكندرية. 

وجاءت المشاركة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الإقليم العربي، الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمنظمة الكشفية العربية، وعدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تخلل المهرجان حفل الافتتاح، افتتاح الأراضي الكشفية، طابور العرض للوفود العربية المشاركة من مصر، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، بالإضافة إلي افتتاح معرض الكشافة الجوية والمسابقات الكشفيه وغيرها من المجالات التحكيميه والتي  حصد فيها وفد جامعه اسوان المركز الأول في جميع المجالات على مستوى المشاركين.

IMG-20230520-WA0012
IMG-20230520-WA0012
IMG-20230520-WA0014
IMG-20230520-WA0014
جامعة أسوان المهرجان الجوى التاسع للكشافه العربية والجوية بمشاركة 9 دول جامعة أسوان تحصد المركز الأول نائب رئيس جامعة أسوان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى