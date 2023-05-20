جامعة أسوان تحصد المركز الأول بالمهرجان الجوي للكشافة العربية

حصدت جامعة أسوان المركز الأول، بالأنشطة الطلابية في جميع المجالات، خلال مشاركتها بفعاليات المهرجان الجوي التاسع للكشافة العربية والجوية، والتي أقيمت بالمدينة الشبابية بمنطقة أبي قير بالأسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد عبدالصادق، منسق الأنشطة الطلابية، وحاتم يسري مدير رعاية الشباب المركزية.

من ناحيته، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن وفد جامعة أسوان شارك بالمهرجان الجوى التاسع للكشافة العربية والجوية بحضور تسع وفود عربية، حيث اقيم المهرجان بالمدينة الشبابية في أبى قير بالأسكندرية.

وجاءت المشاركة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الإقليم العربي، الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمنظمة الكشفية العربية، وعدد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تخلل المهرجان حفل الافتتاح، افتتاح الأراضي الكشفية، طابور العرض للوفود العربية المشاركة من مصر، الأردن، البحرين، السعودية، السودان، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، بالإضافة إلي افتتاح معرض الكشافة الجوية والمسابقات الكشفيه وغيرها من المجالات التحكيميه والتي حصد فيها وفد جامعه اسوان المركز الأول في جميع المجالات على مستوى المشاركين.

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