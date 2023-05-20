طلاب "الحاسبات والمعلومات" بجامعة كفر الشيخ يعرضون 4 مشروعات إبداعية

أعلنت جامعة كفر الشيخ، أنه انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة وحرصها الدائم على أهمية تشجيع الطلاب على مواكبة أحدث التقنيات العلمية وتطبيقها، بما يتلائم مع سوق العمل والتطورات التكنولوجية المعاصرة، وبرعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فقد تم عمل عرض تقديمي لمشاريع الطلاب عن بعض المواد الدراسية بكلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك بإشراف الدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هيثم الوحش، والمهندس محمد سامي، والمهندسة آلاء السنور.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أهمية تعزيز التطبيق العملي للمفاهيم النظرية في المواد الدراسية، والسعي إلى تقديم مستوى متميز من البرمجيات التي تساعد على التعليم الذي يسعى للربط بين الجانب النظري والعملي التطبيقي وتوفير أحدث البرمجيات التي تواكب الحداثة والتقدم للطلبة مما يودي الى ربط سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التطوير والنهوض بالمجتمع.

وقام الطلاب بعرض المشروعات التالية: المشروع الأول "voice Recognition" فكرة المشروع تدور حول التعرف على الصوت باستخدام تقنيه التعرف الصوتي، وتم تطوير النموذج يستطيع التعرف علي الصوت وتم تطبيق هذا النموذج في عدد من المجالات العلمية مثل الاستجابة الصوتيه التى تستخدم في الأجهزة الذكية.

المشروع الثاني "RFID" فكرة المشروع عبارة عن تم تصميم نظام يستخدم تقنية الراديو باستخدام شفرة للتحكم الذكي في الأجهزة المختلفة.

المشروع الثالث "Fingerprint" فكرة المشروع تدور حول استخدام تقنية البصمة الإلكترونية للتحكم في الأجهزة المختلفة وتحكم في الإضاءة الذكية، ويعد حلاً عملياً وفعالاً للتحكم في الوصول إلى الأجهزة المختلفة والإضاءة، ويتيح الوصول الآمن للمستخدمين إلى أجهزتهم المختلفة وتحكم في إضاءة المكان بطريقة ذكية ومناسبة.

المشروع الرابع "remote control" فكرة المشروع تدور حول تطوير نظام تحكم ذكي يعتمد على الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) لتحكم بأجهزة الإضاءة والمكيفات والأجهزة الإلكترونية المنزلية المختلفة.