السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بكفالة مالية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، إخلاء سبيل سائق دهس شابًا في العقد الرابع من عمره، أثناء عبوره الطريق بمدينة الشروق، بكفالة مالية، على ذمة القضية. 

وكانت قد أمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة، وتوقيع الكشف الطبي لبيان أسباب الوفاة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب في العقد الرابع من عمره الطريق بمنطقة الشروق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

اتخاذ الإجراءات اخلاء سبيل أسباب الوفاة الأهالي الشروق وبدر

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