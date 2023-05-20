إخماد حريق في محل بيتزا بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم السبت، في محل للبيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة دائرة قسم ثان، دون خسائر بشرية.

البداية بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يُفيد اندلاع حريق في مطعم بيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداد للمباني المجاورة دون خسائر بشرية.

وكشفت مصادر أمنية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأروح أو أي إصابات، وأنه جارٍ حصر الخسائر المادية.