السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق في محل بيتزا بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

حريق في محل
حريق في محل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم السبت، في محل للبيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة دائرة قسم ثان، دون خسائر بشرية.

البداية بتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يُفيد اندلاع حريق في مطعم بيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداد للمباني المجاورة دون خسائر بشرية. 

وكشفت مصادر أمنية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأروح أو أي إصابات، وأنه جارٍ حصر الخسائر المادية.

قوات الحماية المدنية خسائر بشرية قسم ثان الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية معاون محافظ الإسماعيلية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة على السوشيال ميديا

كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية و"إعلان جدة" يتصدران اهتمامات الصحف

تقرير أمريكي: مصر تملك إمكانيات في صناعة السياحة العلاجية شديدة التنافسية

تقرير يكشف تفاصيل جديدة حول تطور تقنيات التحنيط لدى المصريين القدماء

"عبدالغفار": نعمل بشكل جاد مع خبراء "الصحة العالمية" لإنتاج اللقاحات محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى