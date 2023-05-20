السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سماح أبو بكر: الطفل سيفقد الثقة بكل المحيطين به لو شعر بتحكم الجد

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت،  إنه يجب إعطاء الثقة للطفل من المحيطين به، وأولها ضرورة إخبار الطفل بشكل تدريجي بخبر فقد الأب وعدم اخفائه عنه، مضيفة أن الطفل سيفقد الثقة بكل المحيطين به لو شعر بتحكم الجد في كل الأمور. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني«الوصاية على المال والهوية». 

وأضافت، أن دور الأم مهم جدًا في الدين والتاريخ ولها تأثير كبير في تكوين شخصية عدد كبير من العظماء، وقالت إنه يجب أن يعيش الطفل في أمان، وارتباط الأطفال والتصاقهم بأمهم يشعرهم بالأمان، مشيرة إلى أن الطفل يستمد قوته من قوة أمه.

وأوصت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر، بضرورة قيام الأم بزرع الثقة في الطفل وتنميتها التي افتقدها لعدم وجود الوالد مع تقديم الدعم النفسي الدائم.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية.

فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الوصاية على المال المحور الاجتماعي

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