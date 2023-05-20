أفشة بعد تأهل الأهلى إلى النهائى: لا نخشى مواجهة أي منافس

يرى محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر لا يخشى مواجهة أي منافسة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي نصف نهائي المسابقة.

وقال أفشة في تصريحات عقب المباراة: "التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي أمر رائع للغاية وكبير جدا بالنسبة لنا، أتمنى أن نكون موفقين ونحصد اللقب هذه المرة".

وأضاف: "الترجي فريق كبير للغاية ونتيجة مباراة الذهاب سهلت علينا مهمة الإياب، وكان تركيزنا طوال الأسبوع أن نلعب بكامل قوتنا والأهم هو التأهل وبلوغ النهائي وهذا ما تحقق".

وعن توقعه لمنافس الأهلي في نهائي البطولة، قال: "لا أحب التوقع لكن لا نخشى مواجهة أي منافس وسنركز على تحقيق الانتصار فقط".

ويواجه الأهلي الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي في نهائي المسابقة.