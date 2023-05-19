"أزميلي 131".. آدم شو يعرض جهاز يواكب الجيل الجديد ويشرح معنى لغتهم

قال الفنان أحمد آدم: "الواحد طول الوقت يحاول يواكب اللي بيحصل ويحاول يبقى فاهم دماغ الشباب رايحة فين واللغة بتاعتهم وتفاصيلهم وكل حاجة جديدة بيقولوها".

وأضاف الفنان أحمد آدم خلال تقدديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة، أن اللغة لما تتغير مع الشباب، بتكون مسألة صحية، لكن ساعات بتكون متطرفة شوية، فالواحد ما بيفهمهاش، معقبًا: "جبت جهاز أزميلي 131، ده جهاز جميل أوي، يختبرك ويشوف إنت مواكب الشباب ولا لاء، ولو مش فاهم الكلام بيشرحهولك، والكلام على إيه بشكل عام، الجهاز دة اسمه أزميلي 131".

برنامج آدم شو

يتناول برنامج "آدم شو" فى إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، كما يرصد "آدم" بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التى تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليًا أو عالميًا، فضلًا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكى فيها ما يحدث فى العالم.