السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمر قضائى بإبقاء مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال لانتظار محاكمته

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية في نبأ عاجل، عن أمر قضائي بإبقاء مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال بانتظار محاكمته.   

وظهرت  صورة غير مؤرخة لجاك دوجلاس تيكسيرا  وهو عضو في الحرس الوطني الجوي يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي تم اعتقاله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ بسبب تورطه المزعوم في تسريبات عبر الإنترنت لوثائق سرية. 

واستمع قاضي التحقيق الفيدرالي لأول مرة إلى الجدل الشهر الماضي حول ما إذا كان يجب إبقاء تيكسيرا في الحجز الفيدرالي قبل محاكمته، وقال القاضي، ديفيد هينيسي، إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للمراجعة قبل اتخاذ قرار.

وجادل المدعون بأن تيكسيرا يمثل خطرًا على الهروب والأمن القومي، وفي حالة الإفراج عنه بكفالة، يقولون إنه يمكنه "نشر المزيد من المعلومات السرية" و "اللجوء إلى خصم أجنبي".

في غضون ذلك، جادل المدافع العام عن تيكسيرا بأنه ينبغي السماح للطيار بالبقاء خارج الحبس الاحتياطي في حجز والده أو حبسه في منزل بحضور والده أو والدته أو زوج أمه أو أفراد القوات الجوية أو محاميه، ةشهد والد تيكسيرا خلال جلسة الاستماع في 27 أبريل أنه مستعد للعمل كحارس طرف ثالث بانتظار الإفراج عن ابنه.

وتم اتهام تيكسيرا، وهو مواطن من دايتون، ماساتشوستس، بالاحتفاظ غير المصرح به ونقل معلومات الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الاحتفاظ المتعمد بوثائق سرية، والتي تصل مجتمعةً إلى السجن لمدة أقصاها 15 عامًا، حيث لا يزال عليه أن يتقدم بالتماس.

قام فريق FBI-Boston التكتيكي باعتقال تيكسيرا في 13 أبريل وظهر لأول مرة أمام محكمة فدرالية في بوسطن في اليوم التالي.

جاك دوجلاس تيكسير ، طيار في الحرس الوطني بالقوات الجوية الأمريكية متهم بتسريب سجلات استخبارات عسكرية سرية للغاية عبر الإنترنت، يمثل أول مرة أمام قاضٍ فيدرالي في بوسطن، في أبريل.

وتزعم الشكوى الجنائية أن تيكسيرا "احتفظت بشكل غير لائق وغير قانوني بمعلومات دفاع وطني وأرسلتها إلى أشخاص غير مصرح لهم بتلقيها".

تحتوي الوثائق المسربة على ما يبدو على معلومات بالغة السرية عن حرب روسيا في أوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم، يُزعم أن تيكسيرا وصلت إلى وثيقة حكومية في 23 فبراير ونشرتها على الإنترنت في اليوم التالي، وفقًا للشكوى فإن الكشف عن تلك الوثيقة هو الذي يشكل أساس الرسوم الأولية.

أكثر من ذلك: يزعم المدعون أن البنتاجون المشتبه في تسريبه جاك تيكسيرا وصل إلى "مئات الوثائق السرية".

يزعم المدعون أن تيكسيرا حصل على معلومات سرية أكثر بكثير مما تم نشره، واقترحوا خلال جلسة الاستماع في الشهر الماضي أنه نظرًا لطبيعته غير الجديرة بالثقة، فمن المرجح أن يفر ويقارنه مباشرة بإدوارد سنودن.

البنتاجون وئاثق مسربة محاكته الاعتقال قيد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

عن أسعار اللحوم.. أحمد آدم: "قربت توصل لسعر الذهب"

بسبب الإنذارات.. ثنائى الأهلى مهدد بالغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركة روسية لتعدين الذهب

بالتعاون مع التضامن.. مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المبادرة الرئاسية «مودة»

عمر مرموش يشارك فى خسارة فولفسبورج أمام فرايبورج بالدوري الألماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى