"تعليم الغربية": 90 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، والتي تبدأ غدًا السبت الموافق العشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو، ويؤدي خلالها 90496 طالب امتحانات الشهادة الإعداداية في 408 لجنة، فيما يؤدي 1978 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

وتابع محافظ الغربية مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة المحلية الإعدادية، مؤكداً على حتمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، والتشديد على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، على الجهود التي يبذلها لدعم التعليم بالغربية، وتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية والشرطية بتقديم كامل العون والمساعدة لتعليم الغربية، وإزالة جميع الإشغالات من محيط المدارس، والتأمين الأمني للجان ومراكز توزيع الأسئلة خلال فترة سير الامتحانات وحتى نهايتها.