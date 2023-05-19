الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية": 90 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية"، للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، والتي تبدأ غدًا السبت الموافق العشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو، ويؤدي خلالها 90496 طالب امتحانات الشهادة الإعداداية في 408 لجنة، فيما يؤدي 1978 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

وتابع محافظ الغربية مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الاستعدادات  النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة المحلية الإعدادية، مؤكداً على حتمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذي عقده الأربعاء الماضي بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، والتشديد على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، على الجهود التي يبذلها لدعم التعليم بالغربية، وتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية والشرطية بتقديم كامل العون والمساعدة لتعليم الغربية، وإزالة جميع الإشغالات من محيط المدارس، والتأمين الأمني للجان ومراكز توزيع الأسئلة خلال فترة سير الامتحانات وحتى نهايتها.

الغربية مستعدة لبدء امتحانات الإعدادية 90496 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية في 408 لجنة استخدام الهاتف المحمول أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاستعدادات النهائية الشهادة الإعدادية المهنية الشهادة الإعدادية العامة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القرارات الوزارية العون والمساعدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى