الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

ميرال الهريدي: كلمة الرئيس بالقمة العربية رسخت الدور المصري تجاه تعزيز جهود العمل العربي تجاه أزمات المنطقة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ32 والتي تعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حملت الرؤية المصرية المتوازنة والتي تقف على مسافة واحدة من أي دولة عربية أخرى، واتباع سياسات التهدئة والتمسك بالحلول السلمية السليمة التي تدعو للحفاظ على السلام العربي وتوطيد دعائم الأمن والسلم لكل شعوب المنطقة.

ولفتت الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أكد على مفهوم الدولة الوطنية كأهم عنصر من عناصر الحفاظ على مقدرات الشعوب، وجوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس أكدت ريادة الدور المصري ومسئولياتها التي تتحملها تجاه كافة القضايا على رأسها القضية الفلسطينية ودعوتها المستمرة لتثبيت الهدنة بين الجانبين، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لتجريم الأفعال المشينة التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني.

ميرال الهريدي: كلمة الرئيس بالقمة العربية رسخت الدور المصري تجاه تعزيز جهود العمل العربي تجاه أزمات المنطقة

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ،أن تطرق الرئيس لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وتأكيده على أنه تفعيل عملي للدور العربي، يؤكد أن المنطقة العربية حريصة على بدء مسيرة عربية جديدة لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، لافتة أن عودة سوريا للجامعة خطوة إيجابية لتقديم حلول جادة لإنهاء الأزمة السورية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصة على إعلاء دور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة، ولمجابهة التداعيات السلبية سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي الجمهورية

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