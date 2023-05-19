الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان.. اعتقال الآلاف من أنصار عمران خان ومحاكمة المئات عسكريًا

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن حزبه وأتباعه يواجهون حملة قمع غير مسبوقة، حيث تم اعتقال الآلاف ومحاكمة المئات في محاكم عسكرية.

وأكد أنه عندما اندلعت أعمال عنف في باكستان الأسبوع الماضي، عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق بتهمة الفساد، تعهدت الحكومة والجيش باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من شارك في الهجمات على عشرات المباني الحكومية ومنازل القادة العسكريين ومقارهم، وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص في أعمال العنف وجرح المئات.

ووصف رئيس الوزراء شهباز شريف من نفذوا أعمال العنف بأنهم "إرهابيون"، وقالت المؤسسة العسكرية القوية إن المسئولين عن "الجرائم الشنيعة" سيُحاكمون بموجب القوانين العسكرية. وقال شريف يوم الجمعة إنه أمر سلطات إنفاذ القانون بألا تدخر جهدًا في العثور على المسئولين.

لكن خان زعم أنه كان ذريعة مبطنة لشن "حكم الإرهاب" على أعضاء حزبه "تحريك إنصاف الباكستاني" (PTI) الذين تم اعتقالهم في جميع أنحاء البلاد. وقال: "تحت لباس التعرف على منفذي الحرق، استخدم هؤلاء المجرمون في السلطة التكتيكات الفاشية لإسكات وقمع عمال PTI وأنصارها".

اتهمت الحكومة خان بإيواء "30 إلى 40 إرهابيًا" متورطين في أعمال العنف في منزله في لاهور. ومساء الجمعة، وصل وفد من أربعة أفراد من شرطة البنجاب إلى منزل خان بأمر قضائي وبدأوا في إجراء تفتيش أمام وسائل الإعلام. وقالت الوكالة إن الشرطة تلقت "تعاونًا كاملًا" وأن الضباط تركوا خالي الوفاض.

وزعم خان أن أعمال العنف التي وقعت في 9 مايو نفذت من قبل العاملين في الدولة والوكالات العسكرية كوسيلة لتشويه حركة الإنصاف والمصالحة، متحدثًا بإيجاز للصحفيين خلال مثوله أمام المحكمة يوم الجمعة، قال: "يبدو أن كل الحريات المدنية وجميع الحقوق الأساسية قد انتهى. فقط المحاكم هي التي تحمي حقوق الإنسان الآن".

ويوم الجمعة، تم الإفراج عن خان بكفالة في عدة قضايا أخرى رفعت ضده - بلغ مجموعها أكثر من 100 - لكنه زعم أن الدولة تنوي إعادة اعتقاله في أقرب وقت ممكن قانونًا.

عمران خان باكستان الاسبوع القبض أعمال عنف

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لطلاب الثانوية العامة.. استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023

مقتل مواطن طعناً بسكين فى روض الفرج

غدًا.. قطع المياه عن عدد من قري ومراكز محافظة الدقهلية (تفاصيل)

فوز طالب بـ"علوم الإسكندرية" بالميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس

محافظ مطروح يتابع أعمال الاستعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى