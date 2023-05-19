محافظ الغربية: توريد 119 ألف طن قمح داخل 22 موقع تخزينى

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 119 ألف طن قمح و354 طن داخل 22 موقع تخزيني بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح “رحمي” أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة.

ووجه محافظ الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى ٢١ أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية على تسير العمل داخل لجان الاستلام على أن يتم دفع ثمن الاقماح فى اسرع وقت