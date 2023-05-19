الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: "قمة جدة" ثانى اجتماعات القادة العرب خلال 6 أشهر لتوحيد الصف

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أكدت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، حرص الدولة المصرية على نجاح القمة العربية في دورتها الـ32، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الدول، وتوحيد الصف، لصالح الأشقاء العرب.

وقالت عضو "إفريقية النواب" في تصريحات لها اليوم، إن عقد قمة "التغيير والتجديد" يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العديد من القضايا والتحديات وأزمات إقليمية ودولية تستوجب علينا تنسيق المواقف بين الأشقاء، لمواجهة أزماتها، وتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتعزيز المصالح العربية.

وأشارت "حمدي" إلى أن "قمة جدة" جمعت القادة العرب للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بعد القمة التي عقدت في الجزائر في نوفمبر الماضي، مما يدل على اهتمام الأشقاء بقضايا وهموم الشعوب.

وأشادت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي بالقمة والتي أكد خلالها على أهمية الأمن القومي العربي وهو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لضبط  العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، التى نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكدت أن الرئيس بعث من خلال كلمته العديد من الرسائل الهامة على المستوي العربي والإقليمي والدولي والتي يأتي في مقدمتها إنهاء الصراعات في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كاشفة وواضحة وأظهرت إيمانه الدائم بوحدة المصير ووضع الجميع أمام مسئولياته  في ضرورة تفعيل التعاون العربي المشترك للوصول لبناء قوة عربية تكرس من مفهوم الوطن العربي، ووضع حلول عاجلة لإنهاء النزاعات المستجدة على المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يتعلق بالمجريات في السودان ولبنان وليبيا وسوريا واليمن والعراق.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية في دورتها الـ32 النائبة نيفين حمدي حزب حماة الوطن لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب مشاركة الرئيس السيسي

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