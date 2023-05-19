الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مساعد رئيس حزب النور: مفهوم مناهضة التمييز يرتكز على 3 محاور

الدكتور طلعت مرزوق
الدكتور طلعت مرزوق

قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، إن رؤية الحزب لمسألة التمييز، منبثقة عن الدستور المصري وخلاصة أحكام المحكمة الدستورية العليا ورؤيتها للتمييز. 

وأضاف مرزوق، خلال مناظرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مناقشات جلسة مناهضة التمييز ضمن جلسات الحوار الوطني، أن مفهوم مناهضة التمييز يرتكز على 3 محاور، هي المساواة بين الجميع؛ والمساواة ليست مساواة حسابية، إضافة إلى أن التمييز إذا كان لأسباب منطقية لا يكون تمييزًا، طبقًا للدستور والمحكمة الدستورية العليا. 

وأكد مساعد رئيس حزب النور في تصريحات له، أنه لا يجوز التمييز إذا بني على أمر منطقي أو موضوعي، كاختلاف المراكز القانونية؛ بمعنى أن التمييز لا يعني المساواة المطلقة. 

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وأضاف أن هناك تمييزًا مقبولًا وآخر غير مقبول، وأن هذا أمر موجود في القانون والدستور والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن اعتبار أي حزب له خلفية دينية، يعد تمييزًا، وهذا أمر خطأ، لأنه موجود في الدستور، وأوضح أن المثلية الجنسية والإلحاد يشكلان جريمة وفقًا للدستور والقانون. 

أدار المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور المحامي الحقوقي عمرو إمام، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشىون القانونية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الدكتور طلعت مرزوق رئيس حزب النور التمييز المحكمة الدستورية العليا الدستور المصري

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