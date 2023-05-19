الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هى دلالات كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية بجدة؟

القمة العربية 32
القمة العربية 32

أوضح أسامة مهران الكاتب والباحث السياسي، دلالات كلمة الرئٔيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية 32 المنعقدة بجدة، خاصة تصريحه أنه حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار.

وقال مهران، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة” الإخبارية، إن بعض دول الجوار تشكل للمنطقة العربية تهديدات من خلال مشاريعها الإقليمية التي توجهها مباشرة نحو الدول العربية لتهدد أمنهم العربي، لافتًا إلى أن العرب عانوا من غياب مشروع عربي مواجه للمشروع الإسرائيلي أو التركي أو الإيراني.

وأردف أن المشاريع الإقليمية في ملف سد النهضة أكثر من المشاريع الدولية التي تعيق تقدم المفاوضات، والرئيس السيسي مدرك لخطورة ملف دوار الجوار، وكذلك المملكة السعودية كانت تقرأ ما بين السطور، ووافقت على الوساطة الصينية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وهو أمر مهم ليعود الاستقرار لسوريا ولبنان واليمن.

 

أسامة مهران الرئيس السيسي القمة العربية بجدة السيسي قمة جدة

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