الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الأوقاف: تصريحات الرئيس السيسى عن الحفاظ على الدولة الوطنية واجب وطنى وشرعى

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أمام الدورة الـ32 لقمة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية كانت كلمة حكيمة وشجاعة في آن واحد، وتعبر عن طموحات وآمال شعوب الأمة العربية، سواء فيما ذكره من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.

وأضاف "جمعة" في تصريحات صحفية أن دعم مؤسساتها فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، أم في مطالبة سيادته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وجه وزير الأوقاف التحية للرئيس السيسي قائلًا: "أحيي بشدة ما ذكره من أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الحثيثة في تفعيل الدور العربي والعمل العربي المشترك".
 

محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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