الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميقاتى: تزايد أعداد النازحين أكبر من طاقة لبنان على التحمل

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن قمة جدة تعتبر قمة تضميد الجراح، متابعًا: "حيث سبق انعقادها اتفاق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

رئيس الوزراء اللبنانى: نثمّن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وأضاف ميقاتي خلال كلمته بقمة جدة: "أيضًا نثمن عودة الشقيقة سوريا إلى القيام بدورها كاملًا في جامعة الدول العربية".

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن المشكلات والقضايا العربية نعرفها جميعًا من مأساة فلسطين إلى اليمن، ومؤخرًا الوضع المؤسف في السودان.

وأكد أن لبنان مستمر في المعاناة من أزمات متعددة انعكست على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجافا، يعاني فيها يوميًا ما يعانيه من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود.

وتابع: "لبنان لم يتوان يومًا عن فتح أبوابه أمام الأشقاء النازحين السوريين إيمانًا بأخوة الشعبين"، مؤكدًا أن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد أعداد النازحين بشكل كبير يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل.

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