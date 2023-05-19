الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعيينات جديدة فى قيادات الجيش السودانى

السودان
السودان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارات خاصة بتعيين قيادات جديدة فى صفوف القوات المسلحة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يتم العمل بتلك القرارات الجديدة اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقرر البرهان تعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.

فى وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستوريا قضى بتكليف "مالك عقار" بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اعتبارا من اليوم.

القوات المسلحة السودانية قيادات جديدة السودان عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني

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