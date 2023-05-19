ملك الأردن: منظومة العمل العربى المشترك بحاجة لتطوير دائم لمواجهة التحديات الدولية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن منظومة العمل العربي المشترك بحاجة إلى تطوير دائم لمواجهة التحديات الدولية.

جاء هذا خلال كلمة العاهل الأردني في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المنعقدة حاليا في مدينة جدة السعودية.

ورحب الملك عبدالله الثاني بعودة سوريا للجامعة العربية، مؤكدا أنها خطوة مهمة للحل السياسي.

وأكد العاهل الأردني ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددا على أن السلام العادل والشامل يتحقق من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل القادة المشاركين بالقمة العربية في جدة.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي التقط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي.