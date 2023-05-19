الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم أسوان" ثاني ورابع الجمهورية في مسابقة "الثقافية البحثية الكبرى"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بمركزين متميزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وقدم عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهاني القلبية لأبنته الطالبة ملك محمد مصطفى بمدرسة على مبارك الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة "مرحلة إعدادية"، وكذلك لأبنته الطالبة منةالله محمد مصطفى بمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مرحلة ثانوية".

وقدم التهنئة كذلك لـ عبدالحميد زكي، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامي "المشرف العام على المسابقة" وجميع من ساهموا في هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك للمدرستين الفائزتين وجميع العاملين بها، وكذلك للسادة (فيصل نعيم مدير عام التعليم العام - الدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية - غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية). 

يذكر أن هذه المسابقة يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، وتقدمت أسوان هذا العام بعدد ٥٨ متسابقا من مختلف المراحل التعليمية.

أسوان التربية والتعليم بأسوان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المركز الثاني على مستوى الجمهورية المركز الرابع على مستوى الجمهورية المسابقة الثقافية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

السيطرة على حريق 3 منازل فى منشأة القناطر

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

"الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ".. نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية

تفريغ كاميرات المراقبة لتوضيح ملابسات مصرع سيدة سقطت من "الثانى" فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصري

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى