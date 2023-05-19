"تعليم أسوان" ثاني ورابع الجمهورية في مسابقة "الثقافية البحثية الكبرى"

فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بمركزين متميزين على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وقدم عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أجمل وأرق التهاني القلبية لأبنته الطالبة ملك محمد مصطفى بمدرسة على مبارك الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة "مرحلة إعدادية"، وكذلك لأبنته الطالبة منةالله محمد مصطفى بمدرسة الصداقة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مرحلة ثانوية".

وقدم التهنئة كذلك لـ عبدالحميد زكي، موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامي "المشرف العام على المسابقة" وجميع من ساهموا في هذه المسابقة للوصول إلى هذا المستوى المتميز، والتهنئة موصولة كذلك للمدرستين الفائزتين وجميع العاملين بها، وكذلك للسادة (فيصل نعيم مدير عام التعليم العام - الدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية - غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية).

يذكر أن هذه المسابقة يتم تنظيمها كل عام بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، وتقدمت أسوان هذا العام بعدد ٥٨ متسابقا من مختلف المراحل التعليمية.