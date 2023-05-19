الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1710 مرضى فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والإثنين 17، 18 مايو الجاري في قرية منشأة شومان مركز جمصة، والتي تبعد عن مستشفى جمصة 22 كيلو.

وأوضح مكين أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1710 مرضى من خلال 10 عيادات بينها 4 متنقلة (2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، و6 عيادات 6 داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 243، أطفال 287، جراحة 145، أنف وأذن 192، رمد 200، جلدية 198، أسنان 191، نسا وتنظيم أسرة 234.

جرى أيضا إجراء 302  تحليل مختلف  للمرضى، 102 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ142 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 81 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة دولة. 

وتابع أنه أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكداً  استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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