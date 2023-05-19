فحص 1710 مرضى فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد والإثنين 17، 18 مايو الجاري في قرية منشأة شومان مركز جمصة، والتي تبعد عن مستشفى جمصة 22 كيلو.

وأوضح مكين أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1710 مرضى من خلال 10 عيادات بينها 4 متنقلة (2 أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، و6 عيادات 6 داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray وقد جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 243، أطفال 287، جراحة 145، أنف وأذن 192، رمد 200، جلدية 198، أسنان 191، نسا وتنظيم أسرة 234.

جرى أيضا إجراء 302 تحليل مختلف للمرضى، 102 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ142 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 81 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة دولة.

وتابع أنه أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية، و115 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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