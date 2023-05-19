تحرير 11 محضرًا لمحلات وضبط لحوم وأسماك مدخنة فاسدة فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأنها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة؛ للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، وإشراف الدكتور هادي الجندي، مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، عن تحرير 11 محضر بنطاق مراكز رشيد والرحمانية والدلنجات.

وتم تحرير 6 محاضر بمركز رشيد وضبط لحوم و مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر بالرحمانية وضبط لحوم وأسماك مدخنه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر بالدلنجات وضبط لحوم مفرومه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر بأبو حمص وضبط لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتم التحفظ على المضبوطات ، وجار تحرير المحاضر اللازمة، العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.